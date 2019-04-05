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Büyük göç havadan görüntülendi

’’Büyük göç" olarak adlandırılan Türk havacılık tarihinin en büyük taşınması, drone ile havadan çekildi.

AA | 05.04.2019 - 09:15..
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Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci resmen başladı.

Havalimanının büyük göçü drone ile havadan da görüntülendi.

TIRLAR AKIN AKIN YENİ HAVALİMANINA GİDİYOR

İstanbul Havaalanı’na büyük taşınma gece 03.00’da başladı. Tırlara yüklenen binlerce malzeme, İstanbul Havalimanı’na götürüldü. 45 saat sürecek taşınma işlemi, sabahın ilk ışıklarıyla da devam etti. Apronda çalışan işçilerin yardımıyla tırlara yüklenen malzemeler, sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul Havalimanı’na götürülmek üzere yola çıktı.

Büyük göç havadan görüntülendi

BÜYÜK GÖÇ DRONE İLE ÇEKİLDİ

Atatürk Havalimanı’nda gece 03.00’da başlayan taşınma işlemleri sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nın büyük göçü havadan görüntülendi ViDEO

150'NİN ÜZERİNDE UÇAK GÖÇ EDECEK

Sabah saatlerine kadar yaklaşık 10 uçak yer değiştirirken,150’nin üzerinde uçağın Atatürk Havalimanı’ndan kalkıp İstanbul Havalimanı’na yolcusuz olarak gelmesi bekleniyor. 6 Şubat saat 14.00’te taşınma işleminin tamamlanmasıyla birlikte ise boş gelen uçaklar planlanan tarifeli seferleri doğrultusunda seferlerini icra edecek.

Büyük göç havadan görüntülendi

Büyük göç havadan görüntülendi

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