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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı

Atom altı parçacığı "Higgs Bozonu"nun keşfiyle sonuçlanan deneylerin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iyileştirme çalışmaları için 2021'e kadar kapatıldı.

AA | 05.12.2018 - 16:16..
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LiveScience'ın haberine göre, Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, önceki gün itibariyle devre dışı bırakıldı.

Parçacık ışınlarını yoğunlaştırmak amacıyla iyileştirmeye gidilecek çarpıştırıcının, 2021 ilkbaharına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

İKİNCİ UZUN SESSİZLİK

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bunun çarpıştırıcı için ikinci uzun sessizlik süreci olacağını açıkladı.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında, Mart 2013'te, evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.

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