Büyük Hadron Çarpıştırıcısı kapatıldı

1 Geçmişten günümüze Türk Kahvesi Türkiye’de yetiştirilmeyen bir ürün olsa da pişirme yöntemiyle dünyaya namını salmış bir lezzet olarak mutfak kültürümüzde önemli bir yer tutan “Türk Kahvesi”nin kökenini sizler için araştırdık.

2 Röntgen odasındaki cinayete haksız tahrik indirimi Eskişehir'de geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Harun Güler'i röntgen odasında bıçaklayarak öldüren 28 yaşındaki Serdar Aldemir'e haksız tahrik indirimiyle 12 ceza verildi.

3 MHK eğitim seminerleri tamamlandı Süper Lig hakemleri, alt liglerde görev yapan meslektaşlarına hakemlik hakkında seminer verdi.

4 2 bin 500 TL altına alınabilecek en iyi 5 dizüstü bilgisayar Bilgisayar almak için büyük paralar harcamak istemiyorsanız bu rehberimiz tam size göre.

5 İngiltere’de hizmet sektörü büyümesi hız kesti IHS Markit/CIPS verilerine göre İngiltere’de hizmet sektörü satınalma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında bir önceki ayda kaydedilen yüzde 52,2 seviyesinden 50,4 seviyesine geriledi.

6 Makula dejenerasyonu nedir Makula, sarı nokta da denilen ve keskin görmeden sorumlu retina tabakasının ortasında çok küçük bir alanı kapsıyor. Körlüğe yol açmayan bu alan okumayı imkansız hale getirebiliyor.