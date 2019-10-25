Büyük sır açığa çıkıyor: Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü

“Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü“, tarihin derinliklerinde saklanan bambaşka bir dünyanın gün ışığına çıkmasına neden olacak güçte ve etkide. “Hammurabi” denince akla ilk yazılı kanun geliyor; ama bu doğru bir bilgi değil elbette. Tarihin gizli sayfalarında olanlar ile bize gösterilenler arasındaki uçurumlardan birisi sadece. Almanya doğumlu olan Prof. Klengel, bu eser ile tarihin tozlu sayfalarını elinin tersi ile siliyor ve geçmiş biraz daha netlik kazanıyor. “Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü”, tarihi yazıtlar ve resmi belgeler ışığında şekilleniyor. Prof. Klengel, okuyucuları büyülü bir dünyaya davet ediyor.

KRAL HAMMURABİ VE BABİL GÜNLÜĞÜ

“Hammurabi, kral, yetkin kişiyim ben. Yüce tanrılar beni görevlendirdi: Yani ben sürüsünü iyi güden, asası doğru çobanım..” diyerek kendini betimliyor. Evet, hakkı da var. Yüzyıllar boyunca merak konusu olmuş ve bir o kadar da araştırılmış “Hammurabi” ve kanunları. Eski Mezopotamya’da yetişen en önemli ve en tanınmış hükümdarlarının başında geliyor. “Hammurabi” ile ilgili ilk bilgileri Sus’da bulunan ve o günden sonra büyük merak uyandıran “Dikme Taş Yasaları”dan öğreniyoruz. Eserin en temel amacı; Babil’in ekonomik, toplumsal koşulları hakkında okuyucuyu aydınlatmak olduğunu söyleyebiliriz. Babilonya’nın tablet arşivlerden ele geçen kapsamlı çivi yazısı malzemelerden ve bu arada da Kral “Hammurabi”’nin kendi belgelerinden yararlanılarak eser oluşturuluyor. “Hammurabi”’nin politikalarına ilişkin bazı yeni bilgiler vererek kralın kişiliğini de belirgin biçimde ortaya çıkarıyor. Ancak Kral “Hammurabi” ve Babil Günlüğü eski Babil’in toplumsal yaşamını betimleme yolundaki asıl amacını etkilemiyor. Son derece titizlikle hazırlanan bu eserin tarihe ayna tutarak yeni bir boyut kazandıracak nitelikte.

Tanıtım bülteninden bir açıklama:

“Babil’de başını Tanrı Anu ve Tanrı Enlil’in yükseklere diktiği kentte, Asangila’da, temelleri gök ve yer gibi sonsuza dek duracak olan evde, ülkenin hukukunu düzenlemek, kararlarını belirlemek, haklarından yoksun bırakılmışlara adalet dağıtmak için kusursuz sözlerimi dikme taşıma yazdım ve adaletin kralı olarak resmimin katında kurallaştırdım. Krallar arasında seçkin kralım ben.”





Horst Klengel

Kral Hammurabi ve Babil Günlüğü

Totem Yay.

S.: 288

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Sonay Karaman

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