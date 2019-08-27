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Büyük Taarruz töreninde görülen Atatürk silüeti

Büyük Taarruz’un 97. yılı, İzmir'in Selçuk ilçesinde anlamlı bir törenle kutlanırken, Atatürk'ün Kurtuluş Yolu Anıtı’nda silüeti belirdi.

İHA | 27.08.2019 - 09:22..
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Büyük Taarruz töreninde görülen Atatürk silüeti

Büyük Taarruz'un üzerinden 97 yıl geçti.

Ülkenin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan anlamlı gün içinse İzmir'in Selçuk ilçesinde tören düzenlendi.

12.30'DA SİLÜET GÖRÜLDÜ

Törene çok sayıda kişi katılırken, saat 12.30’da Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin Kurtuluş Yolu Anıtı’nda görülmesi herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Büyük Taarruz töreninde görülen Atatürk silüeti

"BUGÜN MÜCADELE ETMEKTEN HİÇ ÇEKİNMEYENLERİN GÜNÜ"

Büyük Taarruzun 97. yılını bir kadın belediye başkanı olarak kutlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün 26 Ağustos. Bugünden tam 97 yıl önce bu vatanı kurtarmak için büyük adımlar atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün o kararlılığının günü bugün. Bugün 26 Ağustos; canı pahasına, kan dökerek, şuan bizler rahat edelim, ben bir kadın belediye başkanı olarak bu mikrofonu elime alıp konuşabileyim diye mücadele edenlerin günü bugün. Bugün 26 Ağustos; 'Zafer bizimdir' diyenlerin günüdür bugün. Bugün 26 Ağustos; mücadele etmekten hiç çekinmeyenlerin günü bugün. Bugün 26 Ağustos; emperyalizme karşı omuz omuza savaşanların günü bugün. Bugün 26 Ağustos ve biz cumhuriyete sahip çıkanların, cumhuriyete sahip çıkmak için nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha anladığımız gün bugün." dedi.

Büyük Taarruz töreninde görülen Atatürk silüeti

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