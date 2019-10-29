Mahir Galib adlı bir yönetmen tarafından çekilen Büyük Taaruz sonrası Ankara'nın en eski görüntüleri, TRT arşivinden çıktı.

Haber film, ilk kez izleyici ile buluştu.

Bu zamana kadar parça parça olarak yayınlanmış bu görüntüler, ilk kez bir film sayesinde bir arada toplandı. Ayrıca bu filmin, hiçbir yazılı belgede geçmediği de belirtiliyor.

30 AĞUSTOS ZAFERİ SONRASI

30 Ağustos Zaferi sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişini konu edinen film, Ankara hükümetinin barış anlaşması görüşmeleri başladığını duyurur nitelikte.

Büyük Taarruz’dan sonra Ankara - Tarihin Ruhu 30. Bölüm özeti ViDEO

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