Büyük teknoloji şirketleri kullanıcıları gizlice dinliyor

Son yıllarda sık sık bazı şirketlerin, kullanıcı verilerini gizlice topladığı haberlerini okumuşsunuzdur. Özellikle Cambridge Analytica skandalının ardından kullanıcı kaybetmeye başlayan Facebook, ağır cezalar ödemek zorunda kalmıştı. Ancak kullanıcıların gizliliğini ihlal etmek konusunda Facebook yalnız değil. Birçok dev şirket, tıpkı Facebook'un yaptığı gibi kullanıcılarını farklı yöntemlerle dinleyebiliyor.

Son günlerde art arda yaşanan skandallarla dev teknoloji şirketlerinin, kullanıcılarının konuşmalarını dinlediği ortaya çıkarken, Facebook, Amazon, Apple ve Google, ürünlerini daha da geliştirmek için bu yola başvurduklarını duyurdu.

Son yaşanan olayda ise yine başrolde, Facebook bulunuyor. Şirket, Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere dinleterek yazıya döktürdü. Facebook ise konuşulanların doğru olarak algılanıp algılanmadığının tespit edilmesi için böyle bir yola başvurduğunu söylüyor.

TEKNOLOJİYİ HER ALANDA KULLANMAK ZARARLI OLABİLİR

Başta Silikon Vadisi ve Çin merkezli teknoloji firmaları olmak üzere dev teknoloji şirketleri, sadece telefon ve dizüstü bilgisayar markaları ile değil hemen hemen günlük yaşamın bütün alanlarında kullanılan cihazlar üretip piyasaya sürüyor. Üretilen cihazların insan hayatının bütün alanlarına yayılması sonucunda ise bilginin ve özel hayatın mahremiyeti gibi konular sık sık gündeme geliyor.

EN BÜYÜK İHLALİ FACEBOOK YAPTI

Cambridge Analytica skandalı ile 87 milyon Amerikalının verilerinin toplanarak 2016 Amerikan seçimlerini manipule etmek için kullanılması, mahremiyet ve veri güvenliği konusundaki tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Cambridge Analytica skandalının ardından gelen soruşturma sonucu Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırılmıştı.

APPLE DA KULLANICILARINI DİNLİYOR

Apple, üçüncü kişilere ödeme yaparak Siri konuşmalarını analiz ettirmişti. Şirket, sadece Siri isteklerinin az bir kısmının analiz edildiği ve bunun Siri'yi geliştirmek için yapıldığını vurgulamıştı.

MICROSOFT İSE SKYPE ÜZERİNDEN DİNLİYOR

Skype üzerinden kullanıcıların bazı konuşmalarını dinleyen Microsoft ise olayın açığa çıkmasının ardından mahremiyet politikalarına düzenleme getirdi. Şimdiye kadar politikasında dinlenme konusundan hiç bahsetmeyen Microsoft, yaptığı düzenlemede "Gerçek kişiler Cortana ve Skype Translator ürünleri tarafından toplanan verileri dinleyebilir." ifadesini ekledi.

Amazon, Apple ve Google gibi şirketler, her ne kadar yapılan dinlemelerin ürünlerin daha çok geliştirilmesi ve daha iyi hizmet verilmesi için yapıldığını söyleseler de birçok kullanıcı bu durumdan oldukça rahatsız.

Teknolojinin günümüzde hemen hemen her alanda kullanıldığını düşünürsek, önümüzdeki yıllarda da birçok gizli verimizin dev şirketlerin eline geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

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