Büyükada Davası'nda karar çıkmadı

Kağıthane'de bir binada yangın çıktı

2

İstanbul'da öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı

Avcılar’da okul çıkışı iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, bir öğrenci bıçaklandı. Kavga esnasında diğer öğrenciler panik yaşarken, yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.