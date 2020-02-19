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Büyükada Davası'nda karar çıkmadı

Sonucu bugün açıklanması beklenen Büyükada Davası, 3 Nisan'a ertelendi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 17:00..
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15 Temmuz 2017'de İstanbul Büyükada'daki bir otelde insan hakları savunucularının düzenledikleri, "İnsan Hakları Savunucularının Korunması Dijital Güvenliği” başlıklı toplantı basan polis, 10 insan hakları savunucusunu gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 8 hak savunucusu tutuklanmış, ardından 25 Ekim 2017'de görülen ilk duruşmada ise tümü serbest kalmıştı.

İlk duruşmada, telefonunda ByLock bulunduğu iddiasıyla Haziran 2017'de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden Taner Kılıç'ın dosyasını da bu davayla birleştirmişti.

KARAR BUGÜN BEKLENİYORDU

Gezi Davası'nın beraat ile sonuçlanmasının ardından gözlerin çevrildiği 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı "Büyükada Davası"nda karar çıkmadı. Mahkeme, sonraki duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.

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