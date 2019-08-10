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Büyükada'da atlı ve akülü faytoncular birbirine girdi

Atların çektiği eziyetten sonra devreye alınan akülü faytoncular ile atlı faytoncular, rant uğruna kavgaya tutuştu.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 12:38..
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Büyükada'da atlı ve akülü faytoncular birbirine girdi

Fayton ve akülü araç taşımacılığı yapan Keleşler ve Çifçioğulları arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma, kavgalı arbedeye dönüştü. Yaralayıcı aletlerinde kullanıldığı kavgada, yaralıların olduğu belirtildi. Kavgada CHP Adalar İlçe Başkan Yardımcısı Yavuz Çifçioğlu’nun, kafasına ağır darbe aldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AKŞAM BAŞLADI, SABAH DEVAM ETTİ

Adalarhaber.com'un haberine göre; tartışmanın fayton ile taşımacılık yapan grubun, akülü araç ile taşımacılık yapılmasına tepki göstermesiyle başladığı ve akülü araç ile taşımacılık yapan grubun faytonculara tepki göstermesiyle, kavgaya dönüştü.

Büyükada'da atlı ve akülü faytoncular birbirine girdi

Tartışma akşam saatlerinde yaşandı, sabah her iki grubun araba meydanında karşı karşıya gelmesiyle kavga yaşandı. Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri, kavgaya müdahale etti.

ÇEVİK KUVVET BÜYÜKADA'DA

Kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kavgayı durdurabildi. Ayrıca kavganın tekrar cereyan etmemesi için Büyükada’ya, Çevik Kuvvet takviyesi yapıldı.

FAYTONLAR DURDURULDU

Ayrıca da polis, araba medyanında giriş çıkışı yasakladı ve atları ahırlara gönderdi. Faytonlar, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Büyükada'da atlı ve akülü faytoncular birbirine girdi

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