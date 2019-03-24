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Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

Bugün Büyükada'da vatandaşlar ve turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Ancak faytona binilmesi atların çile çekmesi anlamına geliyor.

AA | 24.03.2019 - 15:11..
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Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

İstanbul'da adalara gidip hafta sonu gezintisi yapmak herkes için büyük keyif. Ancak bu keyfi faytonla yaşamak isteyenler atların çektiği çileyi bir kez daha düşünmeli.

Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

YASA YOLDA

Geçtiğimiz yıl siyasiler de atlara zulmedilmesine büyük tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atları özgürlüklerine kavuşturmak için 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

Hayvanseverler bu yasanın bir an önce çıkmasını bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım da göreve gelmeleri halinde konuyla ilgili adım atılacağını açıkladı.

GARİBAN ATLARA BU ZULMÜ YAŞATMAYIN

Yeni yasa çıkacak ancak o zamana kadar faytonlara binmeyerek zulmün önüne geçmiş olursunuz. Adalar'da yapılacak çok sayıda faaliyet var. Otomobil girişinin olmadığı kocaman kara parçasında doyasıya yürüyüş yapın, ağaçların altına oturup doyumsuz manzarayı seyredin. Acıkırsanız sahildeki restoranlarda yemek yiyin, değilse çıkın ormana piknik yapın. Bisiklet kiralayın, adanın tamamını turlayın, istediğiniz yeri gezin, istediğinizi yapın ama faytona binmeyin, hayvanlara hayatı zindan edenlere para kazandırmayın.

Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

Mevsim şartları bir yana, atların gördüğü o insanlığı utandıran muamele biraz vicdanınızı sızlatsın, para karşılığı canlarına kastedilen şu garibanları o insafsızlara kırbaçlatmayın.

Büyükada'da fayton zulmü devam ediyor

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