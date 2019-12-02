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Büyükada’da terk edilmiş hasta at görüntülendi

Çipsiz olduğu ve adaya kaçak yollardan sokulduğu iddia edilen ata Ruam teşhisi konulurken, atın içler acısı hali kameralara yansıdı.

İHA | 02.12.2019 - 09:37..
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Büyükada’da tur yolunda dolaşmaya çıkan vatandaşlar, ağzı kan içindek, içler acısı halde bir at gördü.

Bu arada ahırlardan geldiği iddia edilen bir Türkmen tarafından, getirildiği yere götürülmek istenen at, vatandaşların devreye girmesi sonucu engellendi.

ÇİPSİZ VE KAÇAK OLARAK SOKULMUŞ

Öte yandan atın çipsiz olduğu ve adaya kaçak olarak sokulduğu iddia edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri olay yerine geldi.

Büyükada’da terk edilmiş hasta at görüntülendi ViDEO

RUAM TEŞHİSİ KONULDU

Yapılan inceleme sonrası ata Ruam teşhisi konulduğu öğrenildi. Halk arasında mankafa hastalığı olarak da bilinen Ruam hayvanlardan diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabiliyor. Ruam, özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık İnfeksiyon deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir.

Büyükada’da terk edilmiş hasta at görüntülendi

Büyükada’da terk edilmiş hasta at görüntülendi

Büyükada’da terk edilmiş hasta at görüntülendi

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