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Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri

Geçtiğimiz günlerde birbirlerine giren atlı faytoncularla akülü faytoncuların kavga anının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 15.08.2019 - 09:55..
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Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri

Büyükada'da  faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga çıkmıştı.

Kavgaya polis ve zabıta ekipleri müdahale etmiş, kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Büyükada'nın adeta savaş alanına döndüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri VİDEO

ATLAR DA TEDİRGİN OLDU

Görüntülerde iki grup meydanda karşı karşıya geliyor. Bu sırada bir kişiye çok sayıda kişi yumruklarla saldırıyor.

Ardından iki grup birbirine giriyor. Bu sırada bazıları şemsiye ile karşı tarafa saldırırken, bazıları da sandalyeleri fırlattı.

Bu sırada meydanda bulunan atlar tedirgin oldu. Faytona binen bir kişi atları güçlükle sakinleştirdi.

Yumruk, tekme ve sopaların konuştuğu kavga uzun süre sürerken, polisin müdahalesi ile son buluyor.

Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri

Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri

Büyükada'da atlı ve akülü faytoncular birbirine girdi haberi
Büyükada'daki faytoncu kavgasının görüntüleri

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