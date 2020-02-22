Büyükbaş hayvanını eziyet ederek kesti

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı büyükbaş hayvanını önce yere yatırdı, ardından da elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek vurmaya başladı.

Remzi A. bu sırada tartıştığı eşine de küfretti.

ÇALIŞANI KAMERAYA ALDI

Yaşanan bu anlar Remzi A.’nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı kesti.

Hayvana eziyet ederek kesti İZLE

PARA CEZASI VERİLECEK

Görüntülerin yayılmasının ardından Remzi A., Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Remzi A.’nın işlemleri sürerken, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce de şüpheliye Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 947 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi.