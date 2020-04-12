Büyükbaş hayvanlarını ölü bulan kadın gözyaşlarını tutamadı

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen 68 yaşındaki Fadime Aksoy, ahırındaki 4 büyükbaş hayvanı ölü buldu.

ÖLEN HAYVANLARDAN NUMUNELER ALINDI

Ölüm nedeni bilinmeyen hayvanlarını gören Aksoy, gözyaşları içinde kalarak durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Adrese gelen veteriner ekipler ise ölü hayvanlardan numuneler alarak, yapılacak incelemenin ardından hayvanların neden öldüğünün belirleneceğini belirtti.

"KENDİMİZE EV YAPTIRMAK İSTİYORDUK"

Hayvanları için gözyaşı döküp, çaresizce yardım isteyen Fadime Aksoy, "Sabah hayvanları otlatmak için ahıra girdiğimde öldüklerini gördüm. Bu virane evde yaşamak çok zor. Hayvanları kurbanlık olarak satabilseydik kendimize bir ev yaptırmak istiyorduk. Nasip değilmiş. Kocamın akli dengesi tam olarak yerinde değil. Bir engelli maaşı var, onunla geçiniyorduk. Allah yardımcımız olsun." dedi.