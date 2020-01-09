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Büyükçekmece Davası’nda tutuklu sanık kalmadı

31 Mart'taki İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına gösterilen sebeplerden birisi olan Büyükçekmece'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgili davanın tek tutuklu sanığı da tahliye edildi.

DHA | 09.01.2020 - 17:32..
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Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri öncesinde bazı seçmenlerin adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı ile aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 3 sanık ile avukatları katıldı.

Büyükçekmece Davası’nda tutuklu sanık kalmadı

Müşteki olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığını temsilen de bir avukat duruşmada hazır bulundu.

"HER SEÇİM ÖNCESİ BÖYLE ŞEYLER OLUYOR"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Hasan Akgün, bu davanın siyasi bir dava olduğunun altını çizerek, "6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. Her seçim öncesi olaylar oluyor ama böyle bir olayla ile ilk kez karşılaşıyorum. Bana ve aileme yapılan bir komplodur. Bu suçları işleyecek biri değilim." diyerek beraatini istedi. .

Sanıklardan Başak Sancar da 2007'den beri Büyükçekmece Belediyesinde başkan yardımcısı görevini yürüttüğünü, bir kimlik paylaşımının söz konusu olmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TEK TUTUKLU SANIK DA TAHLİYE OLDU

Tek tutuklu sanık Özgür Samanlı da iki çocuğu olduğunu, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Özgür Samanlı'nın tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Samanlı'nın tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olmasını göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Savunması alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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