Büyükçekmece'de abart egzozlu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı: 266 bin lira ceza yazıldı

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, rutin devriye çalışmaları sırasında çevreyi rahatsız eden yüksek sesli egzoz sistemine sahip lüks bir aracı fark etti.

Durum üzerine durdurulan araçta yapılan incelemede, aracın “abart egzoz” olarak tabir edilen yasa dışı modifikasyonla kullanıldığı tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı kimlik ve belge kontrolünde, araç sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Trafik güvenliğini riske atan sürücüye, hem ehliyetsiz araç kullanmak hem de mevzuata aykırı teknik değişikliklerle araç kullanmak nedeniyle işlem yapıldı.

266 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan ihlaller doğrultusunda sürücüye toplam 266 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç, trafik ekiplerince trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Yetkililer, özellikle abart egzoz ve benzeri çevreyi rahatsız eden modifikasyonlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Ceza işlemlerinin ardından lüks otomobil ekipler tarafından bağlanarak otoparka götürüldü. Araç üzerinde yapılan teknik incelemelerin de sürdüğü öğrenildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Trafik ekipleri, hem sürücü belgesiz araç kullanımının hem de çevreyi rahatsız eden teknik değişikliklerin önlenmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Vatandaşların trafik kurallarına uyması gerektiği hatırlatıldı.