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Büyükçekmece'de araçtan 5 bin TL'lik vurgun yaptılar

Hırsızlar, park halindeki ticari aracın bagaj kısmında bulunan 5 bin TL değerindeki ses sistemini çaldı.

İHA | 26.08.2019 - 09:11..
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Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Mucize Sokak'ta, arkası açık, plakası takılı olmayan bir kamyonet ile ticari bir aracın yanına gelen hırsızlar önce kısa bir süre etrafı gözledi.

ARKA CAMI PATLATIP SES SİSTEMİNİ ÇALDILAR

Daha sonra çevrede kimsenin olmadığına emin olan hırsızlar, aracın arka camını patlatarak bagajda bulunan 5 bin TL değerindeki ses sistemlerini çalarak kamyonete yükledi. Sabah aracın başına gelen sahibi arabasının camının patladığını ve ses sistemlerinin olmadığını fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Büyükçekmece'de araçtan 5 bin TL'lik ses sistemini çaldılar ViDEO

Büyükçekmece'de araçtan 5 bin TL'lik vurgun yaptılar

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Araçtan ses sistemi çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şüpheliler önce kamyonet ile aracın yanına gelerek çevreyi gözlemliyor. Daha sonra araçtan inen hırsızların ticari aracın arka camını patlatarak ses sistemlerini kamyonete yükledikleri görülüyor. Şüphelilerin bindiği kamyonetin plakasının olmadığı fark ediliyor.

Büyükçekmece'de araçtan 5 bin TL'lik vurgun yaptılar

Büyükçekmece'de araçtan 5 bin TL'lik vurgun yaptılar

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