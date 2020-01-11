Büyükçekmece'de bilezik gasbeden hırsız yakalandı

1 Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü Pazaryeri ilçesinde, küçükbaş hayvan beslenen ahırın çatısı çökerken, şans eseri hayvanlar zarar görmedi.

2 Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi Odunpazarı ilçesinde, yemek arayışı içerisinde olan bir kurt, vatandaş tarafından görüntülendi.

3 2019 yılında internetten çok satılan ikinci el araçlar Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.

4 Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı Gaziantep'te camide kalan bir evsizin ayakkabıyı çaldığı o anlar, herkesi şaşırttı.

5 Galatasaray'da kontenjan sıkıntısı Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle yabancı sayısı 17'ye yükselen Galatasaray'da yönetim, en az 3 yabancıyla yolları ayırmak için yoğun çaba harcıyor.

6 Prens Harry ve Meghan Markle’ın vazgeçtiği Kraliyet geliri Geçtiğimiz günlerde Kraliyet'teki üst düzey üyeliklerinden çekilerek finansal olarak bağımsız bir yaşam süreceklerini açıklayan Sussex Dükü ve Düşesi, bu ayrılmadan daha kârlı çıkacağa benziyor.