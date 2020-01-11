taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Büyükçekmece'de bilezik gasbeden hırsız yakalandı

Yolda yürüyen kadına bıçak göstererek kolundaki 2 bileziği çalan Abdülfettah K. isimli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 11.01.2020 - 12:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükçkemece'de, yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasbetti.

HIRSIZ YAKALANDI

Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle Çatalca'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti.

Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Büyükçekmece'de bilezik gasbeden hırsız yakalandı


BİLEZİKLERİ BİR  İŞ YERİNİN TUVALETİNE SAKLAMIŞ

Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi

Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Bilecik'te aşırı kar yağışı sonucu ahır çöktü
Pazaryeri ilçesinde, küçükbaş hayvan beslenen ahırın çatısı çökerken, şans eseri hayvanlar zarar görmedi.
Eskişehir'de aç kalan kurt mahalleye indi
Odunpazarı ilçesinde, yemek arayışı içerisinde olan bir kurt, vatandaş tarafından görüntülendi.
Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı
Gaziantep'te camide kalan bir evsizin ayakkabıyı çaldığı o anlar, herkesi şaşırttı.
Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast tabancası
Bekçiler tarafından bir şüpheli üzerinde yapılan arama sonucu, şahsın üzerinden suikast tabancası çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

İran: Ukrayna uçağı kazara vurularak düştü

508
KKTC'ye su taşıyan boru patladı

KKTC'ye su taşıyan boru patladı

119
Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

Evcil hayvanlar da yolcu otobüslerine girebilecek

339
Onyekuru sıtmaya yakalandı

Onyekuru sıtmaya yakalandı

46
Yerli otomobilin tasarım süreci

Yerli otomobilin tasarım süreci

170
Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

Kenyalılara 'Tarlanızı basan çekirgeleri yiyin' önerisi

62
Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

Ukrayna, İran'dan tazminat istiyor

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir