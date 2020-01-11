Büyükçekmece'de bilezik gasbeden hırsız yakalandı

İstanbul Büyükçkemece'de, yolda yürüyen bir kadının yanına yaklaşan ve Arapça konuştuğu belirtilen bir şüpheli elindeki bıçağı kadına göstererek, kolundaki iki bileziği gasbetti.
HIRSIZ YAKALANDI
Şüpheli olay yerinden kaçarken kadının ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin Abdülfettah K. olduğu ve aynı gün otobüsle Çatalca'dan Büyükçekmece'ye gittiğini tespit etti.
Abdülfettah K., Çatalca yolu üzerindeki Tepecik Mezarlığı'nın karşısında, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
BİLEZİKLERİ BİR İŞ YERİNİN TUVALETİNE SAKLAMIŞ
Abdülfettah K.'nın ifadesinde, çaldığı bilezikleri Çatalca'daki bir iş yerinin tuvaletine sakladığını söylediği öğrenildi. Ekipler, iş yerinin tuvaletine giderek bilezikleri ele geçirdi
Abdülfettah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.