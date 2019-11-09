Büyükçekmece'de çıkan kavgada silahlar çekildi

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi Pınartepe Mahallesi Sahilyolu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın içinde iddiaya göre restoranda eğlenmeye gelen iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAH ÇIKARDI

İddiaya göre kız arkadaşı meselesinden dolayı çıkan tartışmada, tarafları, restoran çalışanları ve vatandaşlar dışarı çıkardı. Dışarı çıkan taraflar arasındaki tansiyon yükselmeye başladı. Bu sırada taraflardan biri yanında bulundurduğu silah ile karşı taraftan olan iki kişiyi yaraladı.

ŞÜPHELİYİ YAKLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yaşanan tartışma üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbarı alan ekipler, olay yerine intikal etti. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yaşanan gelişme ile ilgili inceleme başlatıldı.