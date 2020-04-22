İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, villada toplanan bir grup tarafından, doğum günü partisi düzenlendi.

Parti ihbarını alan polis ekipleri ise harekete geçti.

POLİS PARTİYİ BASTI

Emniyet ekipleri, eğlencenin müstakil ve bahçeli bir villada düzenlendiğini belirleyerek söz konusu adrese baskın düzenledi.

Villada Nijerya uyruklu Ebuka John E. (36) kişinin yeni doğan çocuğu için arkadaşları ile birlikte parti düzenlediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de doğum günü partisine polis baskını

46 KİŞİYE PARA CEZASI

Yabancı uyruklu oldukları anlaşılan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri belirlenen toplam 46 kişi hakkında her birine “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçuna 3 bin 180 lira ceza uygulandı.

5 KİŞİYE DE GÖZALTI

Partiye ev sahipliği yapan ve “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan arandığı tespit edilen Nijeryalı Ebuka John E. ile eğlence partisini organize ettiği tespit edilen Mehmet A. (24), Selman E. (33), Mustafa E. (26) ve Eren Ç. (27) adlı 4 kişi gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette sorguya alınan Nijerya uyruklu Ebuka John E. ile Mehmet A., Selman E., Mustafa E. ve Eren Ç., polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli makamlarca zanlıların tamamına 3 ay süreyle ikametlerini terk etmemek koşulu ile adli kontrol hükümleri uygulandı.