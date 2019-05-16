Büyükçekmece’de drift yaparken 7 öğrenciyi yaraladı

İstanbul Büyükçekmece’de 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler, birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının anlattığına göre, ‘drift’ yapmaya çalıştı. Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak, bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.

ÇOCUKLAR YOLA SAVRULDU, BAHÇE DUVARI YIKILDI

Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin, hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı.

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KIZLARA HAVA ATMAK İÇİN DRİFT YAPTI

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, “Yoldan geliyordu, kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti.” dedi. Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, “Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış.” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDI

7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.