Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde, gece saatlerinde 20 yaşındaki Ahmetcan Avşar ve arkadaşları ile evinin önünde gürültü yaptıklarını söyleyen şüpheli arasında tartışma çıktı.
BALKONDAN ATEŞ ETTİ
İsmi henüz öğrenilemeyen zanlının, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki pompalı tüfekle balkondan ateş açtığı öğrenildi.
GENÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ahmetcan Avşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zanlının kullandığı silahı ele geçiren polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.