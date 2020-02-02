taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Gece saatlerinde, gürültü yaptıkları gerekçesiyle balkondan ateş açan zanlı tarafından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA | 02.02.2020 - 14:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde, gece saatlerinde 20 yaşındaki Ahmetcan Avşar ve arkadaşları ile evinin önünde gürültü yaptıklarını söyleyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

BALKONDAN ATEŞ ETTİ

İsmi henüz öğrenilemeyen zanlının, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki pompalı tüfekle balkondan ateş açtığı öğrenildi.

GENÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Ahmetcan Avşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zanlının kullandığı silahı ele geçiren polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sözde koronavirüsü ilacı satan şahıs yakalandı
Ankara'da özde koronavirisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı ve cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.
Alkollü sürücü, kullandığı tırla bariyerlere daldı
Kocaeli'de kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Yara almadan kazayı atlatan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Samsun'da siber polisin yakaladığı hacker tutuklandı
Kamu ve özel kuruluşlara ait internet sitelerine erişime engelleme saldırıları düzenleyip, başkalarının kredi kartı bilgilerini ele geçirip yayınlayan şahıs, tutuklandı.
Ordu’da trafik kazası: 3 yaralı
Bir otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

336
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

75
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1099
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

84
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

58
Meghan Markle televizyon programı yapacak

Meghan Markle televizyon programı yapacak

24
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir