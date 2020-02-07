Büyükçekmece'de kamyonet minibüse çarptı: 2 yaralı

İstanbul Çatalca Yolu Caddesi Büyükçekmece İstikameti'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EP 7356 plakalı kamyonet, sokağa girmek için yavaşlayan Serkan Y. idaresindeki 34 BP 5252 plakalı minibüse arkadan çarptı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirmesiyle, Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası kamyonetin içinde sıkışan bir kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde müdahale edilen 1’i ağır 2 yaralı çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.