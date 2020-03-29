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Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakları çiğneyen gençler mekanlar kapalı olunca ev partisi düzenledi.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 14:24..
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Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar

Dünya üzerinde her gün binlerce can alan ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu 108 kişi öldü.

Virüsün yayılmaması için hükümet tarafından çok sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı da, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelindeki tüm pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerin geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar

EV TUTUP PARTİ DÜZENLEDİLER

Bu kapsam sonrasında bir gece kulübünün partileri eve taşındığı görüldü. Ev kiralayıp gizli parti düzenleyen kulübü, yapılan canlı yayınlar ifşa etti.

Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar

Koronavirüs salgınına rağmen umarsızca yapılan partide gençler, eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı.

Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar

Vatandaşlar, yapılan canlı yayına yazılan yorumlarla tepkilerini dile getirirken, partiye katılanlar tepkileri umursamadan eğlenmeye devam etti.

Büyükçekmece'de korona varken ev partisi yaptılar İZLE

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