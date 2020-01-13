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Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

3 gencin, trafikte ilerleyen bir aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüntüler vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

DHA | 13.01.2020 - 08:48..
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İstanbul Büyükçekmece'de, seyir halinde ilerleyen araca tutunarak yolculuk yapan 3 genç, akan trafikte yaptıkları hareketlerle yürekli ağızlara getirdi.

ARACIN ARKASINA TUTUNDULAR

Gençlerin, aracın sağı, solu ve arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, arkalarından gelen otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Araca tutunmuşken önlerine gelen tümsekleri zıplayarak aştıkları görülen gençler, daha sonra gözlerden kayboldu.

Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu ViDEO

Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

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