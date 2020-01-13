Büyükçekmece'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

1 Bakırköy'de takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıktı Otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaca çarpması sonucu, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 Ayrılan çiftlerin boşanma gerekçeleri Şanlıurfa'da şiddetli geçimsizliğin yanı sıra sosyal medya kullanımı da önemli bir sorun olarak ortaya çıktı.

3 Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanooğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

5 Bülent Ersoy, hayatının yazılmasını istemedi Bülent Ersoy, bugüne kadar kendisine gelen birçok film ve kitap teklifini geri çevirmeye devam ediyor.

6 7 bin lira alacağı için öldürüp, intihar etti Denizli'de 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babasının evine giden zanlı, çıkan tartışmada tabancasını çekti. Olayda, 2 kişi öldü.