Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle, Türkiye'deki 30 büyükşehirin belediye başkanları, 11 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Toplantıda en çok dikkat çeken karar ise; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu bir WhatsApp grubu kurulması ve buradan iletişimin sağlanması oldu.

Erdoğan belediye başkanlarıyla Beştepe'de buluştu ARŞİV

GRUP KURULDU

Plananan bu adımın hayata geçtiğini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz gün katıldığı resepsiyonda açıkladı.

Grupta başkanların ilk konusu ise; birbirlerine 'hayırlı olsun' dilemeleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 belediye başkanıyla Beştepe'de buluştu GALERİ

EN GENÇ BAŞKAN YÖNETİCİ

Her WhatsApp grubunda olduğu gibi bu önemli grupta da yöneticinin kim olacağı merak ediliyordu. En genç büyükşehir belediye başkanı olan 44 yaşındaki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, grubun yöneticisi oldu.