Ankara'da hurda araç temizliği

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde hurda araçlar, 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren toplanmaya başladı.

BİN 417 HURDA ARAÇ TOPLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut Hurda Toplama Merkezi’nde bugüne kadar 1.417 hurda araç, bedelsiz olarak toplandı.

1998 model ve 16 yaş arası araçlarını teslim eden mükellefler, yeni araç alımlarında ÖTV indirimden, 1997 model ve daha eski araçlarını teslim edenler ise hem ÖTV indirimi hem de vergi affından faydalanıyor.

GERİDÖNÜŞÜME GİDİYORLAR

Hurda araç envanterini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, teslim aldığı araçları geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na gönderiyor.

ÖNCE NOTERE, SONRA BÜYÜKŞEHİRE

Fiziki bütünlüğünü koruyan hurda aracı Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz teslim etmek isteyen vatandaşlar, önce notere müracaat ediyor.

Vatandaşlar, ilgili kanun maddeleri hükmünden yaralanabileceklerine dair belge, kimlik ve ruhsat tescil fotokopisi ile daha sonra Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı bankodan işlemlerini gerçekleştiriyor.

RANDEVU ALIN

Randevu alan araç sahipleri; Bahçekapı Mahallesi, Güvercinlik Yolu, Yol-Asfalt Küme Evleri No:1 (Limak Çimento Fabrikası Yanı) Etimesgut adresindeki Araç Toplama Merkezi’ne hurda araçlarını, taşıt teslim tutanağı karşılında teslim ediyor.

Ruhsat sahibi yerine teslim edecek kişi ya da kurum, Noter onaylı vekâletname ile işlemlerini gerçekleştirirken, hurda araç şirket aracı ise şirketin aracı teslim etme konusunda yetkili personeli, imza sirküsü (ıslak imzalı), ticari sicil gazetesi, vergi levhası ile başvuru yapabiliyor. Ruhsat sahibi vefat etmiş ise veraset ilamı ile araçta kimler hak sahibiyse ya da vasiler, noter onaylı vekâletname ile işlemlerini tamamlıyor.











