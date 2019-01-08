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Buz tutan gölde aç kalan kazları hayvanseverler besledi

Denizli'de termometreler -10 dereceyi görünce buz tutan Yayla Gölü'nde yemek arayan hayvanlar aç kaldı. Durumu fark eden hayvanseverler canlılara yemek verdi.

AA | 08.01.2019 - 13:10..
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Denizli'nin Buldan ilçesinde etkili olan kar ve soğuk nedeniyle Yayla Gölü buz tuttu.

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan ve 466 dekar alana yayılan göl, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

GÖLDE 20 SANTİMETREYİ BULAN BUZ KÜTLELERİ MEYDANA GELDİ

Çevresinde 188 çeşit bitki türü, 31 çeşit memeli hayvan ve 158 çeşit kuş türü yaşadığı tespit edilen gölün yüzey kısmında yer yer 15-20 santimetreye ulaşan buz kütleleri oluştu.

Buz tutan gölde aç kalan kazları hayvanseverler besledi

GÖL MANZARASI ZİYARETÇİLERİ ÇEKTİ

Gölün donması sonrası ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler ise bölgeye adeta akın etti.

Doğanın kar ve buzla kaplanması nedeniyle yaban hayvanların yiyecek sıkıntısı yaşadığını gören bazı hayvanseverler yemleme çalışması yaptı. Göl üzerinde yiyecek arayan ve güzel görüntüler oluşturan kaz sürüsü de beslendi.

Buz tutan gölde aç kalan kazları hayvanseverler besledi

AÇ KALAN HAYVANLARI ELİYLE BESLİYOR

Göl kenarındaki restoranı işleten Cafer Özyurt, yaban kazlarının kışın yem bulmakta zorluk yaşadığını, gölün buz tutmasıyla da aç kaldıklarını belirterek, onları hayata bağlamak için her gün çevreye yem bıraktıklarını, bazı hayvanları da elleriyle beslediğini anlattı.

Buz tutan gölde aç kalan kazları hayvanseverler besledi

BU BÜYÜKLÜKTE BİR DONMA İLK KEZ GÖRÜLMÜŞ

Ailesiyle birlikte göl yüzeyindeki buz kütlesini görmeye gelen Ahmet Tanrıverdi de gölün en son 4 yıl önce bir bölümünün donduğunu, bu çapta bir donmayı ilk kez gördüğünü söyledi.

Donan gölü ve üzerindeki kazları fotoğraflayan vatandaşlardan bazıları da ATV ile gölün çevresinde tur atarak kar keyfi yaptı.

Buz tutan gölde aç kalan kazları hayvanseverler besledi

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