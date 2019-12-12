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Buz tutan Hafik Gölü'nden seyirlik manzaralar

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan Hafik Gölü, soğuk havanın dondurduğu yüzeyi ile izleyenleri büyülüyor.

DHA | 12.12.2019 - 04:12..
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Kent merkezine 39 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kısmen buzla kaplandı. Piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri olan göl havaların soğumasıyla kış sessizliğine büründü. Her yıl Aralık ayında donan göl, Nisan ayına kadar bu özelliğini koruyor. Drone ile havadan görüntülenen göl, buz tutan yüzeyi ile seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Buz tutan Hafik Gölü'nden seyirlik manzaralar

Buz tutan Hafik Gölü'nden seyirlik manzaralar

4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor -1

"KIŞIN DA BURASI AYRI BİR GÜZEL"

Göl kenarındaki sosyal tesisin işletmecisi Hasan Hüsnü Öztürk, "Göl buz tutmaya başladı. Ama kar yağışı bu sene biraz az. Geçmiş döneme göre buz olursa yine balık ölümleri gerçekleşebilir. Suyun debisi önceki yıllara göre düşük. İnşallah kar yağışı çok olur ve gölümüzün suyu yeniden çoğalır. Yaz sezonunda burası çok kalabalık oluyor. Kış sezonunda ise göl tamamen buz tuttuğunda vatandaşlar üzerine çıkıp gezebiliyor. Kışın burası ayrı bir güzel oluyor" dedi.

4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor -2

4 ay buzla kaplanan Hafik Gölü ilgi çekiyor -5

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