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Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

2 katlı binanın çatı katında buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 01.08.2019 - 00:08..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yangın meydana geldi.

2 katlı binanın 2’nci katında bulunan dairenin buzdolabından kaynaklı yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası binadakiler dumandan etkilenmemek için kendini sokağa attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. ekipler bölgede çalışma yaptı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

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