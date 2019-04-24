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Buzdolabından sal yapan iki kişi boğuldu

Kütahya'da buzdolabı kasasından yaptıkları salın, gölette alabora olması sonucu suya düşen iki kişinin cesedini dalgıçlar çıkardı.

İHA | 24.04.2019 - 09:27..
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Kütahya Yedi Göller Bölgesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, eski bir buzdolabı kasasından yaptıkları salla gölete açıldı.

Bir süre sonra salın alarbora olması sonucu suya düşen iki kişi, gölette kayboldu.

Buzdolabından sal yapan iki kişi boğuldu

DALGIÇLAR CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARDI

Çevrede piknik yapan vatandaşlar, iki şahsın saldan düşerek kaybolduğu ihbarında bulundu. Olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıç ekipleri, gölete düşen iki şahsın 20 dakikalık çalışma sonucu cansız bedenlerini karaya çıkardı.

Buzdolabından sal yapan iki kişi boğuldu

OTOPSİ YAPILACAK

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Buzdolabından sal yapan iki kişi boğuldu

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Buzdolabından sal yapan iki kişi boğuldu

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