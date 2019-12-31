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Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 araç kayarak şarampole yuvarlanırken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.12.2019 - 11:52..
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Konya'da, seyir halinde olan Muhammed El M. idaresindeki 63 MA 5870 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

6 YARALI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiye müdahale etti.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı


KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan, yine gizli buzlanma sebebiyle birbirine yakın yerlerde meydana gelen trafik kazalarında minibüs, tır ve 2 kamyon olmak üzere 4 araç daha yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada hafif derecede yaralanan 6 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı


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