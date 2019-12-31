Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Konya'da, seyir halinde olan Muhammed El M. idaresindeki 63 MA 5870 plakalı minibüs, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

6 YARALI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan 6 kişiye müdahale etti.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.





KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan, yine gizli buzlanma sebebiyle birbirine yakın yerlerde meydana gelen trafik kazalarında minibüs, tır ve 2 kamyon olmak üzere 4 araç daha yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada hafif derecede yaralanan 6 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.



