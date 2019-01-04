Buzlu yolda yürürken nelere dikkat etmeliyiz

Havaların soğumasıyla birlikte ülke genelinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar buz pistine dönerken, düşerek yaralananlar ise hastanelerin acillerine akın ediyor.

Karlı ve buzlu zeminlerde kayarak düşmelerin ciddi yaralanmalara yol açtığı her kış görülürken konu hakkında ne gibi tedbirler alabiliriz onları paylaşacağız.

KISA VE KÜÇÜK ADIMLARLA YÜRÜNMELİ

Öncelikle sokakta yürürken yere düşme sonucu başımıza gelebilecek el bileği, dirsek, omuz ve ayak bileğinde yaşanabilecek sakatlanmalara karşı çok dikkatli olunması gerekiyor.

Durum gençler için doku zedelenmesiyle atlatılabilirken, yaşlıların konu hakkında ekstra tedbirler alması sağlık durumları açısından önemli bir değer taşıyor.

En önemlisiyse acele etmeden kısa küçük ve yavaş adımlarla yürümek.

ELLER CEPLERDE OLMAMALI

Buzlu yollarda yürürken dengeli olmak, düşme riskini azaltıyor. Karlı yollarda yürüyebilmemiz için ellerin asla ceplerde olmaması dengeyi sağlamak ve düşme anından daha az hasarla çıkabilmek için gerekli.

AYAKKABI SEÇİMİNE ÖZEN GÖSTERİN

Ayrıca kullanılan ayakkabı seçimine de dikkat edilmeli, tabanı kaymayan ayakkabılar ve bedenimizi saran kabanlarının giyilmesi, kaza yaşansa da daha az hasar