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Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

Su altında eriyen buzulların düşünüldüğünden daha hızlı eridiği tespit edildi.

AA | 27.07.2019 - 01:37..
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Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma sonucu, buzulların erimesi sonucunda yaşanacak iklim değişikliği ve su seviyesinde beklenen yükselmenin daha tehlikeli boyutlarda olcağını ortaya koydu.

Araştırma, su altındaki buzulların bugüne kadar bilindiğinden daha hızlı bir şekilde erimekte olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma için yeni sonar analiz ve görüntüleme metodları kullanan bilim insanları, su altında kalan buzulların hangi hızda eridiğini gözlemledi.

Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

BUZULLARDAKİ ERİME, BİLİNENDEN 100 KAT HIZLI

Alaska'daki LeConte Glacier buzulunu 3 yıl boyunca inceleyen uzmanlar, bazı bölgelerde buzul erime hızının daha önce bilinenden 100 kat kızlı eridiğini kaydetti.

Çalışmayı yürüten ekipten Rutgers Üniversitesi'nden okyanus bilimci Rebecca Jackson, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Bir buzul üzerinde yapılan incelemeler, mevcut teorinin 'son derece yanlış' olduğunu gösterdi. Bu yüzden, herhangi bir buzul üzerinde çalışırken mevcut teoriye şüpheci yaklaşmalıyız" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in iklim bilimi araştırmaları yapan 'İklim Değişkliği Paneli'nin (IPCC) 2014 yılında yayınladığı bir raporda, 2003 ile 2009 yıllar arasında yaşanan erimenin deniz seviyesini yılda 0.7 oranında yükselttiği belirtildi.

Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

"DENİZ SEVİYESİ REKOR SEVİYEDE YÜKSELECEK"

IPCC ayrıca, ülkelerin mevcut Paris mutabakatı kapsamında bir araya gelerek gerekli önlemleri almadığı takdirde deniz seviyesinin 2100'e kadar kritik seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.

Öte yandan, erime hızı daha önce yapılan hesaplamalardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirse, dünyayı çok daha kötü senaryolar bekliyor.

Buzullardaki erime, bilinenden 100 kat daha hızlı

Erimenin iklim ve deniz seviyesi üzerindeki etkileri üzerine ise bilim insanları alarm vermiş durumda. Uzmanlar, deniz seviyesinin bu yıl 'rekor seviyede yükseleceği' görüşünde.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen veriler bir felaket senaryosuna işaret etse de, felaketin boyutu hala öngörülebilir değil.

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