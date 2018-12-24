taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3046
Euro
6.0545
Altın
1261.06
Borsa
92061.28
Gram Altın
215.243

ByLock kullanan 11 öğretmen gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 11'öğretmen gözaltına alındı.

AA | 24.12.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ByLock kullanan 11 öğretmen gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 öğretmen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

11 GÖZALTI

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

485
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

101
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

271
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

162
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir