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Bylock soruşturmasında 39 gözaltı yaşandı

FETÖ soruşturması kapsamında, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

İHA | 21.12.2018 - 10:33..
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Başsavcılığın talimatı üzerine, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinden İstanbul merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Tokat illeri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlattı.

BYLOCK KULLANAN 39 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.

Bylock soruşturmasında 39 gözaltı yaşandı

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