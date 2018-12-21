Bylock soruşturmasında 39 gözaltı yaşandı

Samsun'da ağırlıklı olarak Roman öğrencilerin eğitim gördüğü 2 okulda, 4 yıl önce devamsızlık probleminin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan 'Okula geç kalma öğlen aç kalma' projesi sonuç verdi.

NASA, sunucularının saldırıya uğradığını ve birçok çalışanın bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.

Darbe girişiminden 3 önce Jandarma Genel Komutanlığında FÖETÖ'cü asker ve mahrem imamların yaptığı toplantıda, FETÖ'cü hücrelerin ilk kez gerçek isimleriyle birbiriyle tanıştırıldığı ortaya çıktı.

Turizmde yaşanan artış ve devamının olacağı beklentisi ile bu yılın ocak-ekim döneminde, 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki mağarada sıkıştırılan PKK'lıların aynı mağarada daha önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.