C segmentin kralı GOLF 2019 geliyor

GOLF YİNE GENÇLERİN HEDEFİ OLACAK

Volkswagen Golf’ün 2019 modeli, diğer modellerden biraz daha farklı. Keskin dış hatları ve sportif iç dizaynıyla dikkat çeken Golf, yine gençlerin gözde otomobillerinden birisi konumunda. Özellikle, 20-35 yaş arası gençlerin en çok tercih ettiği Volkswagen modeli olan Golf, sadelik ve sportifliği bir arada arayanların tercihi olacak

2019 model Golf 8'in, dış ve iç tasarımındaki yenilikler ile birlikte yaz aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.

ÖN KONSOL VE İÇ DİZAYNINDA DEĞİŞİKLİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Geçmiş modelleriyle kıyas edecek olursak; aracın göstergerinden, vites topundan ön konsoldaki temasına kadar farklılıklar dikkat çekiyor.

Benzinli, dizel ve son olarak yeni nesil hibrit motoru ile tutkunlarına müjdeyi veren Golf 8’in, Türkiye fiyatının 150 bin TL civarında olması bekleniyor.