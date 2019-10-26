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Caddebostan sahilinde sevimli kedinin drone merakı

İstanbuL'da drone ile çekim yapan ekibin yanına yaklaşan sevimli bir kedinin drone ile oyunu, kameralara yansıdı.

İHA | 26.10.2019 - 10:25..
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Maltepe sahilinde bir ekip, drone ile çekim yapıyordu. Sevimli ve bir o kadar da  meraklı bir kedi, drone ile çalışan ekibin yanına yanaştı ve drone'la oynamaya başladı.

Caddebostan sahilinde sevimli kedinin drone merakı

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çekim yapan ekip, kedinin drone merakını görünce çekimi bırakıp kedi ile ilgilendi. Kedinin drone pervanelerine vurarak oynaması renkli görüntüler oluştururken, çekim ekibinden bir kişi ise kedi ile beraber pervanelere vurarak oyununa eşlik etti.

Sevimli kedinin drone merakı VİDEO

PANİKLEYEREK GERİ ÇEKİLDİ

Dakikalarca süren sevimli oyunda kedi, kimi zaman vurduğu pervane hızla döndüğünde panikleyerek geri çekildi.

Caddebostan sahilinde sevimli kedinin drone merakı

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