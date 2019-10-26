Caddebostan sahilinde sevimli kedinin drone merakı

Maltepe sahilinde bir ekip, drone ile çekim yapıyordu. Sevimli ve bir o kadar da meraklı bir kedi, drone ile çalışan ekibin yanına yanaştı ve drone'la oynamaya başladı.

ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çekim yapan ekip, kedinin drone merakını görünce çekimi bırakıp kedi ile ilgilendi. Kedinin drone pervanelerine vurarak oynaması renkli görüntüler oluştururken, çekim ekibinden bir kişi ise kedi ile beraber pervanelere vurarak oyununa eşlik etti.

Sevimli kedinin drone merakı VİDEO



PANİKLEYEREK GERİ ÇEKİLDİ

Dakikalarca süren sevimli oyunda kedi, kimi zaman vurduğu pervane hızla döndüğünde panikleyerek geri çekildi.