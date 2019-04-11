Caddebostan’da feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kadıköy Caddebostan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 34 FTT 88 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Çiçek, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce cadde üzerinde bulunan ağaca çarptı, daha sonra çarpmanın etkisi ile takla attı.

Sürücü Ahmet Çiçek ve beraberinde bulunan Muhammed Çiçek ile ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobil içerisinde sıkıştı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan Muhammed Çiçek ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kişiyi otomobil içerisinden çıkararak ambulansa bindirdi. Sürücü Ahmet Çiçek’i ise itfaiye ekipleri, testere yardımı ile otomobilden çıkartılarak ambulansa teslim edildi.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Sürücü Ahmet Çiçek ve üstünden kimlik çıkmayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Muhammed Çiçek’in ise durumunun hafif olduğu öğrenildi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.







