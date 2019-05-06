Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Sakarya'da, husumetli olan kişilerin kavgasında 1 kişi öldü.

Aralarında daha önceden husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K., yolda karşılaştı. İkili önce tartıştı, ardından kavga etmeye başladı.

Bu sırada Halil K. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, Ufuk Durmaz'a art arda sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Durmaz, olay yerinden kaçan Halil K.'nın peşinden tabancayla ateş açtı. Kurşun isabet etmeyen Halil K., kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve bir bıçak darbesi kalbine isabet eden Ufuk Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Halil K.'yi yakalanmak için çok yönlü araştırma başlattı.





















