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Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması

Artvinliler ile Erzurumlular arasındaki polemikte Yusufelili usta, Bilecik'ten Erzurumlulara meydan okudu.

İHA | 05.12.2019 - 12:28..
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Kayseri ve Kastamonu arasında yaşanan pastırma tartışmasına, cağ kebabı da eklendi. Artvinliler, cağ kebabının Artvin'de doğduğunu ve en iyi kebabı kendilerinin yaptığını iddia ettiler.

ANA VATANI NERESİDİR TARTIŞMASI

Bilecik'te, Karadeniz Günleri kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, Karadeniz'in tereyağından Akçaabat köftesine, lahana çorbasından hamsili pilava, kömeden kuymağa, Kastamonu sucuk ve pastırmasından Artvin'in Yusufeli cağ kebabına kadar birçok ürün yer aldı.

Bu ürünler arasında en iddialı oldukları yöresel yemekler arasında cağ kebabı gösterilirken, akıllara 'cağ kebap Erzurum'un mu Artvin'in mi?' sorularını getirdi.

Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması


''CAĞ KEBABI ARTVİN'İNDİR, BUNU İSPAT EDECEĞİZ''

Artvin'in Yusufeli ilçesinden gelen cağ kebap satıcı Murat Baytar, bu ünlü kebabın başkentinin Yusufeli olduğunu, ama patentinin Erzurumluların aldığı söyleyerek, "Kesinlikle Bilecik'ten Erzurum’a meydan okuyorum. Cağ kebap Artvin’dir, ama patenti Erzurumlular almışlar. Biz burada Bileciklilere bunu ispat edeceğiz. Cağ kebabının Erzurum’un değil de Artvin’in olduğunu biz burada ispatlayacağız. Tüm Türkiye’de bunu böyle bilsin ki cağ kebabının asıl doğuş yeri Artvin Yusufeli’dir." dedi.

Murat Baytar, bu iddiasına bir örnek verirken, "Kars kaşarının patentini Kars almış, ama ilk kaşarın eski kaşarın doğuşu Erzurum’dur. Ama Kars bunun patentini almıştır. Dünyaca da bilinir ki Kars’ındır eski kaşar. Artvin cağ kebabı Artvin Yusufeli’nden doğmuştur. Ama patentini Erzurum almıştır." dedi.

Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması

''BİZİM CAĞ KEBABIMIZ DAHA LEZZETLİDİR''

Cağ kebap satıcı Murat Baytar, Yusufeli cağ kebabının Erzurum cağ kebabından daha lezzetli olduğunu söyleyerek, "Lezzet olmasının sebebi kuzularımız, etimiz doğası. Çünkü Erzurum’da kuzular kış ayında çok zor otlayabilir, ama Artvin’de dağlık alanda kuzularımız, koçlarımız her zaman yılın 12 ayı doğayla baş başa olduğundan dolayı etin yumuşaklığındandır. Biz buradan iddia ediyoruz. Cağ kebabı kesinlikle Artvin’indir." dedi.

Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması

Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması

Cağ kebabının ana vatanı neresidir tartışması


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