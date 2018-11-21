Çağımızın sorunu hareketsizlik gençler arasında yaygın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hareketsizliğin, günümüzde her dört kişiden birinin sağlığını riske attığını ileri sürdü.

ARAŞTIRMAYA 1,9 MİLYON KİŞİ KATILDI

168 ülkede 1,9 milyon kişinin katılımıyla, 358 araştırmadan elde edilen verileri kullanarak hazırlanan raporda, hareketsizlik seviyelerinin azaltılması yönündeki ilerlemenin yetersiz olduğu uyarısında bulundu.

Araştırmaya göre hareketsiz olarak sınıflandırılanlar, haftada 150 dakika hafif ya da 75 dakika ağır egzersizden daha azını yapan kişilerden oluşuyor.

HAREKETSİZLİK MODERN DÜNYANIN SORUNU

Uzmanlara göre, obeziteden yüksek tansiyona, kalp hastalığından, kolon kanserine, kan dolaşımı bozukluğundan beyin fonksiyon bozukluklarına kadar çeşitli hastalıklara yol açan hareketsizlik, modern dünyamızın en büyük sorunlarından birisi haline geldi.

FELÇ RİSKİ GENÇ YAŞLARA İNDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Güngör, konu ile ilgili bir açıklama yaparak "Birden fazla faktörün bir araya gelerek genç inmelerin sıklığının artmasına yol açtığını düşünüyoruz. Burada en önemsediğimiz şey yaşam tarzı. Gençlerimiz maalesef hareketsiz. İnsanlar işlerinde ve evlerinde hep oturarak vakitlerini geçiriyorlar. Bu hareketsizlik kalp damar sağlığımızı doğrudan bozan bir faktör. İnsanlar hareket etmedikçe yürüyüş ve spor yapmadıkça kanındaki kötü kolesterol dediğimiz bileşenlerin yükseldiğini biliyoruz." dedi.

NORMAL MERDİVEN YERİNE YÜRÜYEN MERDİVEN

Ensonhaber.com'un, İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu’nda akşam saatlerinde yakaladığı kareler, uzmanların yaptığı tüm uyarılara rağmen, insanımızın normal merdiven kullanmak yerine yürüyen merdiven kullanmayı tercih ettiğini gösteriyor.