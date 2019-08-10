Çağla Şıkel: Bodrum'da ayrana 40 TL ödedim

Çağla Şıkel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

İstanbul’a bir günlüğüne geldiğini söyleyen ünlü sunucu, “Annem ve çocuklar Bodrum’da. Ben yeni yayın dönemi çekimleri için geldim, akşama dönüyorum.” dedi.

"ARAP TURİSTLER ALKOL ALMADIĞI İÇİN PAHALI"

Şıkel, muhabirlerle sohbeti sırasında Bodrum’daki yiyecek içecek fiyatlarından da dert yandı. Şıkel, “Bir bardak ayrana 40 lira hesap geldi. Arap turistler alkol tüketmediği için soğuk içeceklerle ilgili fiyat artırımı olmuş anladığım kadarıyla.” diye konuştu.

JENNİFER LOPEZ KONSERİ

Ünlü sunucu, Jennifer Lopez’in Antalya konserinin biletlerinin 7 ile 300 bin lira arasında fiyatlara satıldığını hatırlatıp “Siz iki saat için 300 bin lira öder miydiniz?” diye soran muhabire de yanıt verdi.

"YURT DIŞINDA 1.200 TL"

Şıkel, “40 liraya ayran içtim diye sitem ediyorum. O kadar para vermem tabii. Yurt dışında izledim, o kadar pahalı değildi, 1.200 lira civarındaydı. Buraya geldiği için birilerinin onun parasını ödemesi lazım. Onlar da maalesef biz oluyoruz.” şeklinde konuştu.