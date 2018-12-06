Çağla Şıkel eski fotoğrafını paylaştı

İki çocuk annesi güzel manken Çağla Şıkel, bale yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

SAKATLANINCA BALEYİ BIRAKTI

Mankenliğe başlamadan önce bale eğitimi alan ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası kariyerine son veren Çağla Şıkel, çocukluk resmini paylaşıp 'tbt' yaptı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM KIZLAR"

Şıkel, paylaştığı bu nostaljik fotoğrafın altına 'En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız! Nasıl mutlu, nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar ' mesajını yazdı.

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel-FOTO GALERİ