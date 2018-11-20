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Çağla Şıkel: Helal size nasıl yakaladınız

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emaar AVM'de gerçekleşen makyaj festivali 'İstanbul Make Up Festival'ine katıldı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 08:30..
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Çağla Şıkel: Helal size nasıl yakaladınız

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden şarkıcı Sıla Gençoğlu'na destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel'in, yanlışlıkla Arda Kural yazması olay olmuştu.

"O AN NASIL BİR SİNİR YÜKLENMİŞSE"

Gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine tebessümle cevap veren manken, "O an sinirle nasıl yazmışsam artık; Ahmet Kural, Arda Kural olmuş. 'Sosyal medya azizliği' diyelim" ifadelerini kullandı. Çağla Şıkel, "Ayrıca o yazıyı da hemen düzeltmeme rağmen nasıl yakalandım, helal doğrusu" şeklinde konuştu.

Çağla Şıkel: Helal size nasıl yakaladınız

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