Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in “affetme seminerleri”ne katılmasını köşesinde yorumlamıştı.

"SEKSE DE VEDA MI?"

Özkök, “Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şikel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti: "Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim"





Çağla Şıkel’den cevap gecikmedi, sosyal medya hesabından yanıt verdi.



ÇAĞLA ÇOK SİNİRLENDİ

Bu yazıya çok sinirlenen Şıkel, “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim” şeklinde yanıtladı.