taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0672
Euro
6.5508
Altın
1601.65
Borsa
119574.1
Gram Altın
312.253
Bitcoin
61231.49

Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap

Çağla Şikel, köşesinden kendisine kitap önerisinde bulunan Ertuğrul Özkök’e yanıt verdi.

Haber Merkezi | 18.02.2020 - 23:04..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yazar Ertuğrul Özkök, manken ve sunucu Çağla Şıkel'in “affetme seminerleri”ne katılmasını köşesinde yorumlamıştı.

"SEKSE DE VEDA MI?"

Özkök, “Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şikel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sormuş ve sözlerine şöyle devam etmişti:  "Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim"

Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap

Çağla Şıkel’den cevap gecikmedi, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

ÇAĞLA ÇOK SİNİRLENDİ

Bu yazıya çok sinirlenen Şıkel, “Ertuğrul bey bana bir kitap tavsiye etmişsiniz. Müsade ederseniz ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim naçizane. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı, kadınlarla nasıl konuşulacağı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabin adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim” şeklinde yanıtladı.

Çağla Şikel’den Ertuğrul Özkök’e cevap

İlginizi Çekebilir
Linet'ten kalça açıklaması
Ünlü şarkıcı Linet, kalçasındaki değişikliğin nedenini açıkladı.
Hazal Kaya: Saçımda kusmuk var
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile bir fotoğraf daha paylaştı.
Serdar Ortaç, Chloe'nin adını duymak istemedi
Eski eşi Chloe Loughnan'nın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenen Serdar Ortaç'ın, morali bozuldu.
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz 'evleniyor' iddiası
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya ile evlenmek istediği iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler
1276
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
Abdullah Gül, gündemi değerlendirdi
1450
Gezi Parkı davasında karar çıktı
Gezi Parkı davasında karar çıktı
1021
Osman Kavala hakkında tahliye kararı
Osman Kavala hakkında tahliye kararı
575
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
İyi Parti'de 5 istifa daha geliyor
301
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
Kadir doktorluk hayalinden vazgeçmedi
342
CHP: Asgari ücrette son sıralardayız
CHP: Asgari ücrette son sıralardayız
913
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir