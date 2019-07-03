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Çağla Şıkel'den takipçisine ayar

Ünlü manken Çağla Şıkel, paylaştığı fotoğrafın altına yorum yazan bir takipçisine verdiği sert cevapla, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 09:10..
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İki oğlu ile ile tatil yapan Çağla Şıkel, paylaştığı selfie ile temmuz ayının gelişini kutladı.

Çağla Şıkel'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken, fotoğrafa gelen bir yorum ve ünlü mankenin verdiği cevap, günün en çok konululanları arasına girdi.

"TAŞ GİBİSİN..."

Ünlü mankenin fotoğrafına bir erkek hayranı,"Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz, nasıl oluyor bu bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yazdı.

"UZAK DURARAK"

Gelen yoruma sinirlenen Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi. Güzel manken, verdiği cevapla takipçilerinden tam not aldı.

Şıkel'in cevap verdiği kullanıcının yorumunun altına "Ne güzel demişsin ağzını sağlık" ve "Güzel ayar" gibi birçok yorum geldi.

Çağla Şıkel'den takipçisine ayar

Çağla Şıkel'den takipçisine ayar

Çağla Şıkel'den takipçisine ayar

Çağla Şıkel'den takipçisine ayar

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