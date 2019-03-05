taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3876
Euro
6.10565
Altın
1286.705
Borsa
104367.83
Gram Altın
223.069

Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

Saadet Partisi'nin kanalında CHP adayının LGBT bireyler hakkındaki tartışmalı sözleri sonrası, programın moderatörüyle yollar ayrıldı.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 14:26..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

asd

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te yayınlanan Gündemdekiler programına konuk oldu.

Alper Taş programda, LGBT'ler hakkında tartışılacak sözler sarf etti. Alper Taş'ın, başkan olması halinde LGBT meclisi açacağını duyurması, tepkilere neden oldu.

Programın moderatörü Çağlar Cilara, yayınlanan programın ardından kovuldu.

"SORU SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cilara şu ifadeleri kullandı: "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin."

TV5 kanalından yapılan açıklama:

Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

Alper Taş LGBT'lileri savundu VİDEO

Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

Kılıçdaroğlu'na yeni parti iddiaları soruldu

39
Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

Hindistan: Savaş çıksa 10 günlük cephanemiz var

50
6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

6 bin 208 tekne Türk bayrağı taktı

216
İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

İyi Parti Gezici Araştırma'ya dava açıyor

93
CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

CHP'nin Beyoğlu adayı: LGBT'nin suçu ne

131
Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

Geleceğin Gebze-Harem minibüsü

52
Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

Yunan Bakan Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir