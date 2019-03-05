Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te yayınlanan Gündemdekiler programına konuk oldu.

Alper Taş programda, LGBT'ler hakkında tartışılacak sözler sarf etti. Alper Taş'ın, başkan olması halinde LGBT meclisi açacağını duyurması, tepkilere neden oldu.

Programın moderatörü Çağlar Cilara, yayınlanan programın ardından kovuldu.

"SORU SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cilara şu ifadeleri kullandı: "TV5 macerası da bitti. Türkiye'de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin."

TV5 kanalından yapılan açıklama:

Alper Taş LGBT'lileri savundu VİDEO

