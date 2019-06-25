Çağlayan nedir

Genellikle bir ırmak ya da çayın sert kayaçlı bir yöreden daha yumuşak kayaçlı bir yöreye geçtiği kesimlerde oluşur. Yumuşak kayaçların daha hızlı aşınması dik bir uçurumun oluşmasına yol açar.

UÇURUMDAN DÖKÜLÜR

Böylece sular bu uçurumdan aşağıya dökülür. Buzul hareketlerinin ırmak yataklarını akan sulardan daha derin biçimde oymasıyla ortaya çıkmış çağlayanlar da vardır.

ELEKTRİK ÜRETİR

Çağlayanlar elektrik üretmeye yarar .Güzel manzaralarıyla da çok çekici yerlerdir Ömeğin Antalya'daki Manavgat Çağlayanı ilin görülmeye değer yerlerindendir.