Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, uyuşturucu davasında 18 yıl hapis cezası alan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan sanık O. E., duruşma salonundan kaçmaya çalıştı.

CAM KAPIYI KIRDI, YARALANDI

Sanık O. E., zemin katta, mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki camı kapıyı kırarak kaçmayı denese de başarılı olamadı.

Güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan yaraların tedavi edilmesi için hastaneye götürüldü.

Çağlayan'da davası sonuçlanan sanık kaçmaya çalıştı ViDEO