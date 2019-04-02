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Çağrıları otomatik yanıtlayan Skype hatası ortaya çıktı

Skype'ın android uygulamasında meydana gelen bir hata, gelen çağrıların otomatik olarak cevaplanmasına neden oluyor.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 10:05..
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Çağrıları otomatik yanıtlayan Skype hatası ortaya çıktı

Bir zamanlar en popüler görüntülü sohbet uygulaması olan SkypeWhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Duo ve diğer birçok görüntülü sohbet uygulamasının hızlı yükselişiyle popülerliğini kaybetti. Bununla birlikte birçok şirket, kendi içinde Skype uygulamasını iş amaçlı kullanıyor.

SKYPE HATASI ÇAĞRILARI CEVAPLIYOR

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Skype'ın android uygulamasında meydana gelen bir hata, gelen çağrıları otomatik olarak cevaplıyor. Skype'ın arama ayarları kısmında, "Gelen aramaları otomatik olarak cevapla" seçeneği zaten bulunuyor. Ancak meydana gelen hata, bu seçenek devre dışı olduğunda bile çağrıları otomatik olarak cevaplıyor.

skype

Önbelleği temizleme, verileri silme ve uygulamayı yeniden yükleme gibi seçenekleri uygulayan kullanıcılar, sorunun hala devam ettiğini raporladı. Microsoft ise durumdan haberdar olduğunu ve en kısa sürede sorunu çözeceklerini açıkladı.

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